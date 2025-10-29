Укр

Дыма на полнеба. В оккупированном Крыму горят нефтебазы после атаки (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Последствия атаки дронов на оккупированный Крым Новость обновлена 29 октября 2025, 09:10
Последствия атаки дронов на оккупированный Крым. Фото Коллаж "Телеграф"

Прошлая ночь стала беспокойной для России и оккупантов в Крыму

Взрывы прогремели в оккупированном Крыму ранним утром в среду, 29 октября, по предварительным данным, под удар попали нефтебазы в Симферополе и Гвардейском. Кроме того, Россия всю ночь "ловила" дроны своими НПЗ и заводом.

Что нужно знать:

  • Оккупированный Крым утром 29 октября услышал мощные взрывы
  • На месте попадания возник пожар и сильное задымление
  • Сообщалось об атаке на ТЭЦ в Симферополе, однако по уточненным данным, поражена нефтебаза

Версии, что именно попало под удар, отличаются — первоначально сообщалось об ударе по Симферопольской ТЭЦ (теплоэлектроцентраль, одновременно производящая и электроэнергию, и тепло). Затем появились данные, что предварительно прилет был в нефтебазу.

Последствия атаки дронов на Симферополь 29 октября
С места удара поднимается густой дым
Последствия атаки дронов на Симферополь 29.10.2025
Дым виден издалека
Дым после атаки дронов на оккупированный Крым
Удары были результативными
Последствия атаки дронов на Симферополь 29 октября
Задымление после прилета

Гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки беспилотника на территории Симферополя произошел прилет в емкость с горюче-смазочными материалами. В результате возник пожар, пострадавших по данным Аксенова, нет.

Атакованная нефтебаза поставляет топливо российской армии

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", со ссылкой на своих подписчиков в Крыму, на горящую в результате атаки нефтебазу в Симферополе накануне, 28 октября, активно заезжали и выезжали военные бензовозы в маскировочных сетках и с защитой от дронов. Эта нефтебаза активно используется для снабжения оккупационной армии РФ.

Как и нефтебаза ATAN в поселке Гвардейское, которую снова прикурили добрые дроны, — говорится в сообщении

Что известно об атаке на Гвардейское

Утром также появились сообщения об ударе по нефтебазе ATAN в поселке Гвардейское. Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в 6:26 там произошел мощный прилет. Целью стала нефтебаза ATAN, которая уже была атакована 17 октября и горела несколько суток. Там снова начался пожар.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 26 октября дроны атаковали Москву. Русские были в панике.

Теги:
#Пожар #Крым #Атака #Беспилотники #Нефтебаза