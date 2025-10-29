Дыма на полнеба. В оккупированном Крыму горят нефтебазы после атаки (фото и видео)

Прошлая ночь стала беспокойной для России и оккупантов в Крыму

Взрывы прогремели в оккупированном Крыму ранним утром в среду, 29 октября, по предварительным данным, под удар попали нефтебазы в Симферополе и Гвардейском. Кроме того, Россия всю ночь "ловила" дроны своими НПЗ и заводом.

Что нужно знать:

Оккупированный Крым утром 29 октября услышал мощные взрывы

На месте попадания возник пожар и сильное задымление

Сообщалось об атаке на ТЭЦ в Симферополе, однако по уточненным данным, поражена нефтебаза

Версии, что именно попало под удар, отличаются — первоначально сообщалось об ударе по Симферопольской ТЭЦ (теплоэлектроцентраль, одновременно производящая и электроэнергию, и тепло). Затем появились данные, что предварительно прилет был в нефтебазу.

С места удара поднимается густой дым

Дым виден издалека

Удары были результативными

Задымление после прилета

Гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки беспилотника на территории Симферополя произошел прилет в емкость с горюче-смазочными материалами. В результате возник пожар, пострадавших по данным Аксенова, нет.

Атакованная нефтебаза поставляет топливо российской армии

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", со ссылкой на своих подписчиков в Крыму, на горящую в результате атаки нефтебазу в Симферополе накануне, 28 октября, активно заезжали и выезжали военные бензовозы в маскировочных сетках и с защитой от дронов. Эта нефтебаза активно используется для снабжения оккупационной армии РФ.

Как и нефтебаза ATAN в поселке Гвардейское, которую снова прикурили добрые дроны, — говорится в сообщении

Что известно об атаке на Гвардейское

Утром также появились сообщения об ударе по нефтебазе ATAN в поселке Гвардейское. Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в 6:26 там произошел мощный прилет. Целью стала нефтебаза ATAN, которая уже была атакована 17 октября и горела несколько суток. Там снова начался пожар.

