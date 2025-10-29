Диму на півнеба. В окупованому Криму горять нафтобази після атаки (фото та відео)

Минула ніч стала неспокійною для Росії та окупантів у Криму

Вибухи пролунали в окупованому Криму рано вранці у середу, 29 жовтня, за попередніми даними, під удар потрапили нафтобази у Сімферополі та Гвардійському. Крім цього, Росія всю ніч "ловила" дрони своїми НПЗ та заводом.

Що треба знати:

Окупований Крим вранці 29 жовтня почув потужні вибухи

На місці влучання виникла пожежа та сильне задимлення

Повідомлялося про атаку на ТЕЦ у Сімферополі, проте за уточненими даними, уражено нафтобазу

Версії, що саме потрапило під удар різняться — початково повідомлялося про удар по Сімферопольській ТЕЦ (теплоелектроцентраль, яка одночасно виробляє та електроенергію, і тепло). Потім з'явилися дані, що попередньо, приліт був у нафтобазу.

З місця удару підіймається густий дим

Дим видно здалеку

Удари були результативними

Задимлення після прильоту

Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що в результаті атаки безпілотника на території Сімферополя стався приліт в ємність із паливно-мастильними матеріалами. В результаті виникла пожежа, постраждалих за даними Аксьонов, немає.

Атакована нафтобаза постачає паливо російській армії

Як повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", з посиланням на своїх підписників у Криму, на нафтобазу в Сімферополі, яка горить внаслідок атаки, напередодні, 28 жовтня, активно заїжджали та виїжджали військові бензовози у маскувальних сітках та із захистом від дронів. Ця нафтобаза активно використовується для постачання російської окупаційної армії.

Як і нафтобаза ATAN у селищі Гвардійське, яке знову прикурили добрі дрони, — йдеться у повідомленні

Що відомо про атаку на Гвардійське

Зранку також з'явилися повідомлення про удар по нафтобазі ATAN у селищі Гвардійське. Telegram-канал "Крымский ветер" повідомив, що о 6:26 там стався потужний приліт. Ціллю стала нафтобаза ATAN, що вже була атакована 17 жовтня і горіла кілька діб. Там знову почалася пожежа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 26 жовтня дрони атакували Москву. Росіяни були у паніці.