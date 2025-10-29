Рус

Диму на півнеба. В окупованому Криму горять нафтобази після атаки (фото та відео)

Олена Руденко
Наслідки атаки дронів на окупований Крим Новина оновлена 29 жовтня 2025, 09:10
Наслідки атаки дронів на окупований Крим. Фото Колаж "Телеграф"

Минула ніч стала неспокійною для Росії та окупантів у Криму

Вибухи пролунали в окупованому Криму рано вранці у середу, 29 жовтня, за попередніми даними, під удар потрапили нафтобази у Сімферополі та Гвардійському. Крім цього, Росія всю ніч "ловила" дрони своїми НПЗ та заводом.

Що треба знати:

  • Окупований Крим вранці 29 жовтня почув потужні вибухи
  • На місці влучання виникла пожежа та сильне задимлення
  • Повідомлялося про атаку на ТЕЦ у Сімферополі, проте за уточненими даними, уражено нафтобазу

Версії, що саме потрапило під удар різняться — початково повідомлялося про удар по Сімферопольській ТЕЦ (теплоелектроцентраль, яка одночасно виробляє та електроенергію, і тепло). Потім з'явилися дані, що попередньо, приліт був у нафтобазу.

Наслідки атаки дронів на Сімферополь 29 жовтня
З місця удару підіймається густий дим
Наслідки атаки дронів на Сімферополь 29.10.2025
Дим видно здалеку
Дим після атаки дронів на окупований Крим
Удари були результативними
Наслідки атаки дронів на Сімферополь 29 жовтня
Задимлення після прильоту

Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що в результаті атаки безпілотника на території Сімферополя стався приліт в ємність із паливно-мастильними матеріалами. В результаті виникла пожежа, постраждалих за даними Аксьонов, немає.

Атакована нафтобаза постачає паливо російській армії

Як повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", з посиланням на своїх підписників у Криму, на нафтобазу в Сімферополі, яка горить внаслідок атаки, напередодні, 28 жовтня, активно заїжджали та виїжджали військові бензовози у маскувальних сітках та із захистом від дронів. Ця нафтобаза активно використовується для постачання російської окупаційної армії.

Як і нафтобаза ATAN у селищі Гвардійське, яке знову прикурили добрі дрони, — йдеться у повідомленні

Що відомо про атаку на Гвардійське

Зранку також з'явилися повідомлення про удар по нафтобазі ATAN у селищі Гвардійське. Telegram-канал "Крымский ветер" повідомив, що о 6:26 там стався потужний приліт. Ціллю стала нафтобаза ATAN, що вже була атакована 17 жовтня і горіла кілька діб. Там знову почалася пожежа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 26 жовтня дрони атакували Москву. Росіяни були у паніці.

