Все студенты в Украине станут резервистами. После чего и смогут ли их мобилизовать?

Все студенты, которые принесут военную присягу после базовой военной подготовки (БОВП), станут резервистами. Сколько им лет значение не имеет.

Что нужно знать:

Студенты после прохождения БОВП получают военно-учетную специальность и приносят присягу

Гражданин после присяги автоматически становится резервистом

Государство не будет автоматически давать приоритет только тем, кто прошел БОВП

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил военный эксперт и председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Больше о мобилизации, БОВП и приложении "Резерв+" можно узнать в полной версии интервью "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Стоит отметить, что пользователи приложения "Резерв+" начали замечать отметку "Нужно пройти БОВП". После её прохождения студенты получают военно-учетную специальность и приносят присягу.

Справка: Базовая общая военная подготовка (БОВП) – это учебные программы под эгидой Министерства обороны и Министерства образования. Их проходят абитуриенты и студенты вузов. Это не то же, что общая военная подготовка, проходимая мобилизованными в учебных центрах или во время получения военной специальности.

А после присяги, как отмечает Тимочко, гражданин становится резервистом.

Сколько им лет значение не имеет. После 25 лет эти люди подлежат призыву при условии, что их социальный статус, состояние здоровья и другие критерии отвечают требованиям отбора, тогда они становятся военнообязанными. объяснил Тимочко

Если же их не призовут сразу, они будут оставаться в резерве личного состава до тех пор, пока не придет потребность или мобилизация.

Студент, прошедший БОВП и достигший 25 лет, как и остальные военнообязанные во время мобилизации может быть вызван, но государство не будет автоматически давать приоритет только тем, кто прошел БОВП. Сначала всех ставят на военный учет, а критерии отбора будут определять потребность по специальности и специальности. сказал эксперт

