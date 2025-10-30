"Липовые" справки не помогут: в Раде готовят большую ревизию, чтобы найти дополнительный ресурс для ВСУ

В парламентском оборонном комитете инициируют проверки студентов, аспирантов и систем бронирования

Рабочая группа парламентского комитета по вопросам обороны работает над тем, чтобы "перетрусить" студентов, получивших броню под предлогом обучения, и провести ревизию ролей в министерствах и подразделениях ВСУ. Об этом заявил в интервью "Телеграфу" член комитета Юрий Здебский.

По его словам, необходимо выяснить, кто действительно учится, кто аспирант, а кто формально получил льготы, и найти в Украине дополнительные ресурсы для обороны. "Надо обыскать тех, кто действительно учится, кто действительно аспирант. Надо искать ресурс в Украине. Кроме того, нужно еще разобраться, кто и какие задачи выполняет в министерствах, ВСУ, осуществить ревизию. Все эти вопросы мы постоянно обсуждаем на комитете. Мы пытаемся найти ту золотую середину, чтобы страна не выстояла. Люди прячутся, но люди многое не понимают. Сейчас война совсем не такая, как была в 2022 году. Сейчас война современных технологий, дроновая, но, все равно, нужно на "нуле" сидеть, чтобы территорию не сдавали."

Депутат также отметил, что фиксирует случаи, когда люди с сомнительными справками уже попадают в разные институты, и пообещал, что такие схемы будут иметь последствия. "Мы работаем, думаем, как правильно мотивировать и как правильно сделать, чтобы все было прозрачно и люди не ждали, когда их схватят и куда-то закинут. Чтобы шли все в рекрутинговые центры, выбирали себе соответствующую профессию. Если ты психолог, то иди на психолога. Но куда я не приезжаю, догадайся какие, бронь сделали непонятно как. Но все боком вылезет", — говорит Здебский.

