Революции на граните – 35. Как студенты КПИ собирались на забастовку (исторические фото)

Перевыборы парламента, отставка Масола, отказ от нового Союзного договора – студенты требовали не только реформ, но и права самим творить будущее

Все начинается с площади. В Киеве в 1990 году бушевал студенческий протест — в октябре началась Революция на граните. На нынешнем Майдане Незалежности голодали студенты. Но к протестам приобщались и на других площадях, в частности, на Площади Знаний возле Киевского политехнического института собирались на митинги и сплачивались перед походом на забастовку.

"Телеграф" нашел архивные фото тех времен и добавил на них цвет. Тогда осенью 1990 года студенты и преподаватели КПИ не знали, что впереди — независимость, новое государство, новая жизнь.

Забастовка к полному логическому завершению – все на площадь Независимости

35 лет назад, в октябре, Площадь Знаний была полна не первокурсниками, а вышедшими на митинг студентами и преподавателями, в поддержку всеукраинской забастовки.

Площадь Знаний КПИ

Площадь Знаний – это центральное пространство кампуса Киевского политехнического института, расположенное у главного корпуса университета. Она является символическим сердцем КПИ – местом встреч, праздников, студенческих событий и общественных инициатив. Не удивительно, что студенты собирались именно здесь.

Студенты собираются на забастовку

Кроме политических требований, студенты настаивали и на социальных изменениях: повысить стипендии до уровня прожиточного минимума, обеспечить бесплатный проезд по всем видам транспорта по Украине, гарантировать защиту участников протеста и запретить отчисления за политические взгляды.

Студентки на площади Знаний

Революция на граните: происходившее в Киеве в 1990 году

2 октября 1990 г. в центре Киева, на тогдашней Площади Октябрьской революции, появились палатки. Именно там, на гранитной лестнице, группа студентов из киевских и львовских вузов объявила голодовку. Они потребовали не только отставки Виталия Масола, но и более глубоких изменений — прекратить полномочия Верховной Рады, отказаться от нового Союзного договора, вернуть украинских солдат домой, забрать у партий и комсомола их здания, деньги и другое имущество и передать государству.

Революция на граните – голудение на площади

Голодание длилось 16 дней. Наконец, 17 октября Верховная Рада частично удовлетворила требования студентов. Революцию на граните часто называют первым шагом к независимости, сделанным молодежью.

