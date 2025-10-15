Усы были с ним всегда: как в молодости выглядел доктор Комаровский

Этого доктора знают все украинцы, он сделал серьезную публичную карьеру

Евгений Комаровский — известный украинский врач-педиатр, который также сделал карьеру на телевидении и стал популярным не только в Украине, но и в России и других странах бывшего Советского союза. В этот день, 15 октября, у доктора Комаровского день рождения — ему исполнилось 65 лет.

как в молодости выглядел знаменитый доктор и что известно о его главных достижениях.

Доктор Комаровский в молодости

Евгений Комаровский родился в Харькове в украинско-еврейской семье инженеров. Среди его родственников не было врачей, однако его увлечение медициной было связано, как он сам признавался, с рождением сестры. Когда в семье появилась Татьяна, будущему доктору было 10 лет и он ощущал повышенную ответственность за нее, желание оберегать и помогать ей.

Евгений Комаровский со студенстких лет начал работать в детских больницах

Родители-инженеры поддержали сына, когда тот поступал в Харьковский медицинский институт на педиатрический факультет. Во время учебы в медицинском Комаровский не только ходил на лекции, но и много занимался самообразованием, а со второго курса уже начал подрабатывать в больнице. Причем не столько ради заработка, сколько ради опыта и практики.

А начиная с третьего курса и до окончания медицинского института Комаровский работал сначала медбратом в отделении реанимации детской дорожной больницы, потом – в реанимации института общей и неотложной хирургии.

В сети есть только одно фото молодого доктора Комаровского. На нем он, видимо, еще студент. Оаднако, как видно, знаменитые усы, с которыми врач ходит всю жизнь, были с ним с самой молодости. А в целом, доктор Комаровский с того времени не сильно изменился и легко узнается на фото.

Евгений Комаровский в молодости

Среди главных достижений врача-педиатра не только публичная карьера и работа телеведущего. За свою жизнь и профессиональную деятельность он написал десятки книг о детской медицине и помощи молодым родителям. Он всегда акцентировал внимание на профилактике и здравом смысле в отношении детей и их лечения. За свою жизнь доктор Комаровский получил сотни тысяч писем от благодарных родителей. И сейчас продолжает заниматься просвещением — уже на ютуб-канале и других интернет-платформах и соцсетях.

Програма "Школа доктора Комаровского" выходила на украинском телевидении 10 лет

