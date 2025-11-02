Перебои со светом и разрушения: что известно о ночной атаке по Украине (фото)

Более 50 тысяч абонентов остались без света из-за атаки

В ночь на 2 ноября враг атаковал Запорожье, а ранее вечером — населеннsе пунктs Черниговской области. В результате есть пострадавшие и повреждения жилых домов.

Что нужно знать:

Ночью взрывы гремели в Запорожье и Запорожской области, а накануне — в Новгороде-Северском и Менщине Черниговской области

Из-за ночной атаки пострадали два человека

Около 58 тысяч абонентов обесточены в результате ударов по Запорожью

В этом материале "Телеграф" рассказывает, что известно о последней атаке противника.

Взрывы в Запорожье

По информации главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, этой ночью взрывы раздались в Запорожье. В результате есть повреждения частного сектора.

Два человека получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье. Пострадали 44-летняя женщина и 91-летний мужчина. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Также из-за атаки около 58 тысяч абонентов обесточены. Энергетики возобновят питание, как только позволит ситуация безопасности.

Взрывы в Черниговской области

Начальник Корюковского РВА Павел Мирошниченко сообщает, что враг нанес удары по Менщине. Предварительно, была использована баллистика.

Враг продолжает обстреливать Корюковский район. Вечером два прилета зафиксированы по одному из сельскохозяйственных предприятий Минской общины. Вероятно, с использованием баллистических ракет. Пока информация уточняется сказал он.

Менщина на карте

В то же время начальник Новгород-Северского РВА Александр Селиверстов пишет, что повреждения разной степени получили жилые дома местных жителей.

Предварительно обошлось без жертв. Враг атаковал Новгород-Северский двумя ударными БПЛА по типу "Герань-2". Были прилеты в черте города по жилому сектору.

Новгород-Северский на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 ноября враг ударил по Николаеву баллистикой.