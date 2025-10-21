Если есть хотя бы 20 тысяч грн: финансист рассказал, куда сейчас выгоднее всего вложить деньги

Можно инвестировать сразу в три направления, чтобы уменьшить риски

Иностранная валюта будет продолжать дорожать, однако украинцам не стоит спешить вкладывать все сбережения именно в нее. Лучшим вариантом будет разделить свои доходы, предоставив приоритет именно гривне.

Такой совет в разговоре с "Телеграфом" озвучил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, лучше всего вкладываться одновременно и в банковские депозиты, и в гособлигации, и, конечно же, в валюту.

Лесовой подчеркивает, что такая пропорциональная диверсификация сбережений снизит возможности потери финансов в случае кризисных ситуаций.

Конечно, лучше диверсифицировать риски, однако с приоритетом гривны. И в зависимости от наличной суммы (имеем в виду средние показатели от 20 тыс. грн. до 50 тыс. грн.) лучше открывать именно депозиты на срок 6-9 месяцев и 1 год, ведь именно такие вклады дают наибольшую доходность, Тарас Лесовой

Пока валютный рынок остается достаточно стабильным, ведь у Нацбанка хватает возможностей, чтобы поддерживать его прогнозируемость. Следует отметить, что до конца октября экономисты прогнозируют курс доллара на уровне 42,2–42,5 грн.

Что с курсом валют 21 октября?

По данным сайта "Минфин", по состоянию на 21 октября средний курс валюты США по Украине составляет 41,45 грн (покупка) и 41,87 грн (продажа). Евро в это время котируется немного дороже — 48,35 грн (покупка) и 49,07 грн (продажа). Курс Нацбанка в это время составляет 41,75 грн за доллар и 48,66 грн за евро.

Курс валют в Украине 21 октября 2025

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине произошла паника на межбанке после публикации издания Bloomberg о требовании МВФ по девальвации гривны. В материале говорилось, что такие границы были указаны в рамках переговоров по новой кредитной программе для Украины. В конце концов, это привело к увеличению спроса на американский доллар. Нацбанк вынужден был несколько поднять курс валюты США.