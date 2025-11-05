Враг приближается... Почему нас ждет самая тяжелая зима, рассказал нардеп

Враг сосредоточился на нашей сверхкритической инфраструктуре

Текущий отопительный сезон — "самый тяжелый" и нужно готовиться к "сверхкритическим" ситуациям. Враг уже приближается к обстрелам больших распределительных станций при атомных электростанциях.

Об этом заявил "Телеграфу" заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский.

Детальнее читайте в материале: "Свитер вместо тепла: нардеп Семинский рассказал, как пережить самый тяжелый отопительный сезон".

"Сейчас уже можно говорить, что этот отопительный сезон для Украины является самым тяжелым. Вообще-то я считаю, что всегда нужно быть готовым к сверхкритическим ситуациям. Тем более что враг, повторюсь, приближается к "красным линиям". Здесь я подразумеваю обстрелы больших распределительных станций при наших атомных электростанциях. Обстрел самих атомных станций, мы все прекрасно это понимаем – это вообще "красная линия", и, конечно, очень надеемся, что этого не произойдет", — сказал Семинский.

Однако, отметил нардеп, поражение крупных подстанций, понижающих сверхвысокое напряжение, которое идет от атомки – это также существенная проблема.

"Враг, как видим, сосредоточился на нашей сверхкритической инфраструктуре. Но благодаря нашим партнерам здесь также есть определенный запас – я собственными глазами видел, как из Германии нам транспортировали эти крупные трансформаторы, которые устанавливают на таких подстанциях", — объяснил он.

Напомним, ранее мы писали о том, в каком жилье будет холоднее всего зимой и почему