Почему "хрущевки" могут не пройти зиму без отопления и сколько их в Украине

Скорость промерзания некоторых домов исчисляется часами

Самыми опасными для проживания при отключениях отопления являются панельные пятиэтажки, известные как "хрущевки". Эти дома, построенные при Никите Хрущеве из готовых бетонных плит, промерзают молниеносно.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Олег Попенко. Полную версию материала читайте, перейдя по ссылке.

По его словам, промерзание в "хрущевках" во время отключения отопления происходит приблизительно за 36 часов.

Ну пусть 48 часов каких-то, там уже зависит от ветра добавил эксперт

После этого времени температура в квартирах упадет настолько критично, что придется сливать воду из отопительной системы, чтобы не потрескались трубы и стояки. Это означает полную непригодность дома для жизни.

Для справки: по состоянию на 2019 год в Украине насчитывалось более 30 тысяч многоквартирных жилых домов устаревшего фонда и около 10 тысяч из ни были возведены х с 1957 по 1985 годы — то есть являются "хрущевками".

Однако по словам другого специалиста, высокие панельные дома замерзают еще быстрее пятиэтажек.

За сколько времени промерзнут разные типы домов:

