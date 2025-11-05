Ворог наближається... Чому на нас чекає найважча зима, розповів нардеп

Ворог зосередився на нашій надкритичній інфраструктурі

Поточний опалювальний сезон — "найважчий" і потрібно готуватися до "надкритичних" ситуацій. Ворог вже наближається до обстрілу великих розподільчих станцій при атомних електростанціях.

Про це заявив "Телеграфу" заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський.

Детальніше читайте у матеріалі: "Светр замість тепла: нардеп Семінський розповів, як пережити найважчий опалювальний сезон".

"Зараз уже можна говорити, що цей опалювальний сезон для України є найтяжчим. Взагалі ж я вважаю, що завжди потрібно бути готовим до надкритичних ситуацій. Тим паче, що ворог, повторюся, наближається до "червоних ліній". Тут я маю на увазі обстріли великих розподільчих станцій при наших атомних електростанціях. Обстріл самих атомних станцій, ми всі чудово це розуміємо – це взагалі "червона лінія", і, звичайно, дуже сподіваємося, що цього не станеться", — сказав Семінський.

Однак, зазначив нардеп, ураження великих підстанцій, тих, що понижують надвисоку напругу, яка йде від атомки – це також суттєва проблема.

"Ворог, як бачимо, зосередився на нашій надкритичній інфраструктурі. Та дякуючи нашим партнерам, тут також є певний запас – я на власні очі бачив, як з Німеччини нам транспортували оці великі трансформатори, що стоять на таких підстанція", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в якому житлі буде найхолодніше взимку і чому