Был журналистом и проиграл выборы: что известно о новом нардепе ВР Слинько (фото)

С политикой Слинько связал свою жизнь в 2019 году

В Верховной Раде Украины появился новый народный депутат — "слуга народа" Дмитрий Слинько. Он занял место депутатки Анны Колесник после ее досрочного прекращения полномочий.

Что нужно знать:

Анна Колесник подала заявление о сложении мандата в июне, а в октябре ее полномочия были прекращены

Слинько был следующим в избирательном списке партии, потому после ухода Колесник он стал народным депутатом

До прихода в политику Дмитрий Слинько был журналистом в известных украинских интернет-изданиях

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия. Там отметили, что ранее Комиссия получила постановление ВР о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Анны Колесник. Она была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 г. в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа".

"Рассмотрев документы, Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Дмитрия Слинько, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе, от политической партии "Слуга народа" № 151", — говорится в сообщении.

Дмитрий Слинько. Коллаж "Телеграфа"

Дмитрий Слинько — что о нем известно

Родился 29 декабря 1979 года в Киеве.

Окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности "международная экономика".

Согласно информации из СМИ, Слинько ранее работал журналистом, был сотрудником "UA: Первый", редактором культурологических программ, сотрудничал с журналом "Фокус". Кроме этого работал в "Корреспонденте".

В 2019 году неудачно баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от партии "Слуга народа" (№151 в списке) как беспартийный.

Также в 2019 году стал помощником нардепки 9-го созыва Евгении Кравчук, избранной от "Слуги народа".

В 2020 году работал в штате партии "Слуги народа".

Дмитрий Слинько. Фото: Facebook

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат от партии "Слуги народа" Жан Беленюк опубликовал шутливое фото в сети с "хулиганской" подписью, что вызвало шквал критики.