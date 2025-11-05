Почему ТЭЦ и дальше будут страдать от ударов России: в Раде назвали главную проблему

В Украине думают над новыми системами защиты

Крыши ТЭЦ, по которым прилетают дроны, защитить сейчас "просто невозможно". Если стены можно укрепить габионами, то сделать бетонную крышку над зданием уже не выйдет.

Об этом заявил "Телеграфу" заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский.

Детальнее читайте в материале: "Свитер вместо тепла: нардеп Семинский рассказал, как пережить самый тяжелый отопительный сезон".

"Действительно, это довольно болезненная тема. И здесь нельзя сказать, что мы на 100% готовы. Конечно, очень помогает защита первого и второго уровней. Это, в частности, габионы, укрытия, установленные рядом с оборудованием подстанций, которые могут защитить его, если поражение будет рядом. Но самая большая проблема – это крыша этих укрытий. Это точно не должны быть бетонные саркофаги, которые построить просто невозможно", — заявил он.

Он добавил, что "на ряде совещаний обсуждаются альтернативные системы защиты", и что "Укрэнерго и другие энергетические компании работают над решением этой проблемы", но конкретных мер не назвал.

