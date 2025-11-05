Зима в Украине будет особенно опасной: какие сюрпризы готовит погода

Осадков может біть больше

Этой зимой в Украине ожидается еще больше гололеда. Это может произойти, поскольку температура воздуха на значительной территории будет находиться в пределах нуля.

Своим прогнозом погоды в интервью "Телеграфу" поделилась заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух.

Детальнее читайте в материале: "Более теплая, влажная, скользкая: прогноз на зиму, который удивит даже скептиков".

По её словам, если температура воздуха будет положительной, то, очевидно, будет дождь, возможны туманы.

"При отрицательных температурах или близких к нулю очень вероятно, что пойдет мокрый снег, может наблюдаться налипание мокрого снега, гололедица. Это также обычные явления для этого периода. Однако этой зимой таких явлений может быть больше, поскольку температура воздуха на значительной территории все же будет находиться в пределах нуля. А из Атлантики будет поступать влажный воздух, способствующий их образованию", — объяснила Балабух.

Прогноз погоды на зиму 2025-2026

