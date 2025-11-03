В Днепре наблюдали красивое природное явление: может быть предвестником снегопада (фото)

В верхних слоях атмосферы очень холодно и дует сильный ветер – это обещает перемену погоды

В понедельник, 3 ноября, в Днепре наблюдали редкой красоты белоснежные облака, очень похожие на перья птицы или лебяжий пух.

Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал "Труха Днепр", отметив восхитительную картину.

"Волшебное небо сейчас над Днепром. Оно как из какой-то фэнтези вселенной", – говорится в публикации.

Перистые облака в Днепре

А еще перистые облака могут быть предвестником снегопада. Они формируются в верхней части тропосферы — примерно на высотах от 6 до 12 км, где воздух очень холодный.

Как они появляются:

Перистые облака состоят не из капель воды, а из мельчайших ледяных кристаллов.

Они возникают, когда насыщенный влагой воздух поднимается вверх и охлаждается настолько, что водяной пар замерзает.

Часто такие облака сигнализируют, что погода может измениться — например, что приближается фронт или циклон.

Отличительные особенности:

Они очень тонкие, белые, и напоминают нити или легкие перья.

Высотные ветры вытягивают их в одном направлении, поэтому облака выглядят "причесанными".

Сами по себе они осадков не дают, но нередко предсказывают дождь или снег в течение ближайших суток-двух.

То есть эти тонкие "перья" в небе — следствие сильных ветров на больших высотах и очень низких температур в верхних слоях атмосферы.

Напомним, последние дни "бабьего лета" подходят к концу и украинцам следует ожидать морозов. Они уже скоро придут в Украину — температура кое-где снизится до -1 градуса.