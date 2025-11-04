Со снегопадами, или нет? Зима 2026 года будет нетипичной для Украины — синоптик

Сильных морозов не стоит ждать

Украинцев этой зимой ожидает неустойчивая погода с короткими периодами похолодания, но без продолжительных морозов. Об этом рассказал бывший глава Укргидрометцентра, известный метеоролог Николай Кульбида.

Несмотря на возможные "жесткие" спады температуры, такие эпизоды будут продолжаться недолго. Главная причина — глобальные климатические изменения, которые существенно повлияли на характер украинских зим.

"Мы даже не можем себе представить долгую холодную зиму. Для этого просто нет никаких оснований", — подчеркнул Кульбида.

По словам Кульбиды, климат в Украине постепенно переходит к более мягкому типу. Средняя температура зимой растет, а снежный покров с каждым годом становится менее стабильным.

"Как и в предыдущие годы, предстоящая зима, скорее всего, будет малоснежной", — отметил метеоролог. На западе Украины обычно выпадает гораздо больше снега. Но в целом по стране его действительно мало. Снежный покров будет неустойчивым — он будет то появляться, то исчезать", — отметил Кульбида.

Зима. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

В последние годы подобные погодные тенденции стали нормой для Украины. Короткие зимы с обильными дождями вместо снега – последствия глобального потепления. В последние десятилетия среднегодовая температура в Украине выросла более чем на 3 °C. Зимы стали короче примерно на месяц, а количество дней с постоянным снежным покровом — вдвое меньше, чем в 1980-х годах.

