В Киев приехали почетные гости из ЕС: кто посетил Украину на годовщину вторжения (видео)

Гости улыбаются и в хорошем настроении

В понедельник, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения в Украину прибыли почетные гости. С визитом приехала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта, а также другие высокопоставленные чиновники. В столице будут введены временные ограничения движения и парковки из-за визита иностранных делегаций.

Об этом сообщает корреспондент "Суспильного". Издание показало, как гостей встречали на железнодорожном вокзале.

По данным СМИ, сегодня в столице состоится встреча лидеров стран-партнеров, на которой обсудят мир, гарантии безопасности и будущее коллективной безопасности.

Также в Киеве встретили премьера Канады Трюдо, президентов Литвы и Латвии — Науседу и Ринкевичса, премьера Эстонии Михала и премьера Испании Санчеса, передает корреспондент Суспільного.

На опубликованных кадрах заметно, что гостей лично встречал глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига. На перроне все дружески поздоровались, пожали руки и даже обнялись.

Об этом ранее и сообщал лично Владимир Зеленский. Во время форума "Украина. Год 2025" он сказал, что будет важный саммит.

Президент Украины заинтриговал тем, что, возможно, будет переломный момент.

"Приедет 13 партнеров, 24 присоединятся онлайн. Завтра я предложу, чтобы мы в ближайшие дни встретились в одной из столиц Европы и обсудили, какой формат гарантий безопасности может быть для Украины", — говорится в сообщении.

Добавим, ранее "Телеграф" писал, каков был первый день полномасштабной войны.