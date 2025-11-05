Эвакуация и не только. Что грозит Киеву в случае отключения ТЭЦ на три дня при морозах
Харченко прогнозирует тревожные последствия в случае выхода из строя энергообъектов
В случае отключения ТЭЦ при морозах в Киеве может возникнуть техногенная катастрофа. В этом случае у столицы есть только два сценария.
Такое мнение высказал во время пресс-конференции "Осенне-зимний период: можно ли рассчитывать на тепло и свет в домах" директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
Детальнее читайте в материале: "Три дня без тепла — и Киев должен эвакуироваться": эксперт о реальных рисках атак на ТЭЦ".
По его мнению, если в Киеве отключены ТЭЦ и в течение трех дней при температуре минус 10°C и ниже нет перспективы восстановления, то Киев должен объявлять:
а) слив воды из домов,
б) эвакуацию.
"Это так, чтобы честно отвечать. Если на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 разрушены котлы и нет перспектив, что они заработают в минус 10°C за три дня максимум, то это ситуация техногенной катастрофы", — заявил Александр Харченко, отвечая на вопрос "Телеграфа".
