Эвакуация и не только. Что грозит Киеву в случае отключения ТЭЦ на три дня при морозах

Харченко прогнозирует тревожные последствия в случае выхода из строя энергообъектов

В случае отключения ТЭЦ при морозах в Киеве может возникнуть техногенная катастрофа. В этом случае у столицы есть только два сценария.

Такое мнение высказал во время пресс-конференции "Осенне-зимний период: можно ли рассчитывать на тепло и свет в домах" директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его мнению, если в Киеве отключены ТЭЦ и в течение трех дней при температуре минус 10°C и ниже нет перспективы восстановления, то Киев должен объявлять:

а) слив воды из домов,

б) эвакуацию.

"Это так, чтобы честно отвечать. Если на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 разрушены котлы и нет перспектив, что они заработают в минус 10°C за три дня максимум, то это ситуация техногенной катастрофы", — заявил Александр Харченко, отвечая на вопрос "Телеграфа".

