Россия обвиняет Пашинского и высшее руководство Украины в "военных преступлениях на Донбассе"

Следствием РФ предъявил обвинения 75 лицам из высшего руководства Украины за якобы военные преступления против населения во временно оккупированных Донецке и Луганске.

Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, его цитируют пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Обвинение России

Так, среди украинских лиц, в частности, глава NAUDI Сергей Пашинский.

"Заочно предъявлены обвинения 75 лицам из высшего военного и политического руководства Украины (все объявлены в межгосударственный розыск, кроме этого 63 объявлены в международный розыск), в том числе бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны Украины Яценюку, Пашинскому, Наливайченко, Литвиненко и другим", — сказал Бастрыкин.