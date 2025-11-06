Росія звинувачує Пашинського та вище керівництво України у "воєнних злочинах на Донбасі"

Слідком РФ висунув звинувачення 75 особам з-поміж вищого керівництва України за нібито воєнні злочини проти населення в тимчасово окупованих Донецьку й Луганську.

Про це повідомив глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, його цитують пропагандистські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Звинувачення Росії

Так, серед українських осіб, зокрема, голова NAUDI Сергій Пашинський.

"Заочно висунуто звинувачення 75 особам з-поміж вищого військового і політичного керівництва України (всі оголошені в міждержавний розшук, крім цього 63 оголошені в міжнародний розшук), в тому числі колишнім членам Ради національної безпеки й оборони України Яценюку, Пашинському, Наливайченку, Литвиненку та іншим", — сказав Бастрикін.