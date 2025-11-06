Секрет современной подстилки: как бактерии перерабатывают куриный помет на тепло для обогрева курятника

Есть одно условие, без которого полезные бактерии не выживают

Новая биотехнология может выполнять в курятнике одновременно две задачи. Она перерабатывает птичий помет в тепло, то есть одновременно убирает экскременты птиц и согревает их.

Что нужно знать:

Новые бактерии перерабатывают птичий помет в тепло

Таким образом, одновременно убираются экскременты и согреваются куры

В пустом курятнике бактерии погибают

Об этом "Телеграфу" рассказал владелец минибизнеса по выращиванию бройлеров в Винницкой области Анатолий.

По его словам, недавно в продаже появились новые специальные бактерии, которые следует рассыпать в помещении. Они поедают куриный помет, а взамен отдают тепловую энергию.

Однако нужно придерживаться одного условия, рассказал Анатолий. В противном случае эти бактерии гибнут. Для сохранения их жизни необходимо, чтобы в помещении постоянно находились птицы.

Если в течение какого-то времени курятник стоит пустым, бактерии просто умирают от голода, конечно, если их не подкармливать. Как и все новинки, это средство недешевое, поэтому люди, занимающиеся бройлерами, не видят экономического смысла в его использовании.

