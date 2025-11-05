"Кукуруза – это зло!": Фермер развенчал главный миф о зимнем кормлении кур

Для владельцев курятников эта информация может оказаться полезной

Существует миф, который гласит, что кукуруза очень калорийна и хорошо спасает кур от холода зимой. Однако на самом деле это далеко не так, а даже наоборот, курице будет только хуже.

Что нужно знать:

Многие могли слышать о том, что зимой при содержании несушек в холодном курятнике кукуруза якобы даёт птице дополнительную энергию, и из-за этого куры меньше мёрзнут

Курицы не могут питаться одной лишь кукурузой, поскольку она не богата белками и витаминами

Если кур кормить исключительно кукурузой или же только ею, будут неприятные последствия, вплоть до ожирения

Об этом "Телеграфу" сказал владелец мини-бизнеса по выращиванию бройлеров в Винницкой области Анатолий. По его словам, сама кукуруза – это зло.

Кукуруза является кормом с высоким содержанием жиров и углеводов, но при этом бедна по питательному балансу. Если куриц кормить только кукурузой, им не будет хватать сбалансированного питания и это никак их не согреет.

Если кур кормить исключительно кукурузой или же только ею, будут следующие последствия:

нарушится пищеварение ,

, куры начнут жиреть ,

, могут перестать нести яйца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему нельзя обогревать курятник зимой. О многом из этих рекомендаций некоторые владельцы курятников могли и не знать.