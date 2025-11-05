По вкусу напоминает куриное мясо: в Карпатах нашли большой гриб необычной формы (видео)

Этот гриб часто встречается на старых деревьях, пнях и поваленных стволах

В лесах Украины можно встретить грибы, поражающие своей необычной формой, текстурой и вкусом. Среди них следует выделить так называемый "куриный гриб" или трутовик, у которого нет привычной шляпки и ножки.

Украинец поделился в Tik-Tok видео, на котором показал, как выглядит трутовик серно-желтый. Находку обнаружили в карпатских лесах и она удивляет своим размером.

Как выглядит гриб трутовик и чем особенный

Этот древесный гриб привлекает внимание своей необычной формой и размерами. Чаще всего трутовика можно встретить в лиственных и смешанных лесах, на старых деревьях, пнях и поваленных стволах, где есть тенистые участки.

У этого гриба нет привычной шляпки с ножкой, он растет в виде наростов на деревьях, напоминающих полки или вееры, которые идут один за другим. Цвет трутовика может варьироваться от коричневого и серого до светлого бежевого. У некоторых видов края окрашены ярче.

Как выглядит трутовик серно-желтый

В народе этот гриб называют "куриным", потому что его мякоть в приготовленном виде напоминает куриное мясо, она такая же плотная, сочная и с привычной текстурой. Такие грибы часто высушивают и заваривают как лечебный чай, потому что в них много витаминов.

Трутовик серно-желтый по вкусу напоминает куриное мясо

