Началось перемирие на Запорожской АЭС: зачем оно нужно (фото)

Галина Михайлова
ЗАЭС в оккупации и украинских специалистов туда не пускают
МАГАТЭ договорилось о прекращении огня возле Запорожской АЭС: что происходит на станции

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Росси сообщил о начале перемирия на Запорожской АЭС для ремонта линии энергоснабжения. ЗАЭС на дизельных генераторах работает с 23 сентября.

Что нужно знать

  • С 23 сентября Запорожская АЭС полностью без внешнего питания
  • МАГАТЭ договорилось о местном прекращении огня, чтобы провести ремонт
  • Россия обвиняет Украину в повреждении линий, но доказательства это опровергают
  • Без питания ЗАЭС остается в зоне высокого риска

Об этом пишет МАГАТЭ на официальной странице в соцсети Х. Установили местные зоны прекращения огня, говорится в сообщении. Для ядерной безопасности восстановление электроснабжения имеет решающее значение, отмечают в организации.

Обе стороны конструктивно сотрудничали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить реализацию комплексного плана ремонта.

МАГАТЕ в сообщении

Временная договоренность о паузе необходима во избежание риска аварии.

Представитель МАГАТЭ наблюдает за ремонтом

Что происходит на ЗАЭС

23 сентября российские войска отключили линию электропередачи напряжением 750 кВ – последний внешний источник электроснабжения атомной станции. Российские чиновники неоднократно утверждали, что из-за якобы обстрелов Украины в районе опоры линий электропередачи невозможно отремонтировать повреждения и возобновить подключение АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ поддержал эту позицию, заявив, что для проведения ремонтных работ России требуется местное соглашение о прекращении огня.

Ремонт линии электросетей на ЗАЭС

Greenpeace обнародовала доказательства: высокораздельные спутниковые снимки от 1 октября, оцененные бывшими военными экспертами Великобритании из McKenzie Intelligence Services (MIS), показывают, что Украина не обстреливала и не атаковала местоположение опоры линии 750 кВ. Аналитики MIS пришли к выводу, что любые повреждения были минимальными и могли быть быстро устранены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за отсутствия электроснабжения на ЗАЭС могла произойти локальная авария. Избежать огромных последствий позволило только то, что станция находится в холодной остановке. Напомним, ЗАЭС грозит не только российская оккупация, но и природные бедствия, например потенциальное землетрясение.

