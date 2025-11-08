На вершине гор есть живописное село со странным названием. Откуда оно возникло

Село находится на высоте 950 метров над уровнем моря

В Украине есть одно из самых живописных сел Дземброня на Ивано-Франковщине. Это высокогорное село, в котором проживает чуть более 200 человек.

"Телеграф" расскажет, как образовалось название этого села и что оно означает. Заметим, что Дземброня входит в состав Карпатского национального парка.

Почему село называется Дземброня

Вид на горы возле села Дземброня

Село Демброня

До 2009 года этот населенный пункт имел совсем другое название, а именно Берестечко. Однако 4 июня 2009 года постановлением Верховной Рады село было переименовано в Дземброню. Как отмечалось на заседании парламента, Демброня – это древнее название села.

Как образовалось это название:

От польского "дзембр/дзембр", то есть зубр. По этой версии название происходит от польского слова dzemb r или dzembr, якобы означавшее "зубр". Это животное раньше часто видели в Карпатах. Выходит, что "Дзем-броня" — это "место зубров", "река зубров" или "лес зубров".

По этой версии название происходит от польского слова dzemb r или dzembr, якобы означавшее "зубр". Это животное раньше часто видели в Карпатах. Выходит, что "Дзем-броня" — это "место зубров", "река зубров" или "лес зубров". Легенда о польской барышне Брониславе. Согласно этой легенде, в окрестностях села жил польский господин с дочерью Брониславой. Однако однажды девушка пропала в горах. Люди, ища ее, кричали: "Gdzie Bronja?" (с польского: "Где Броня?"). От этого якобы и образовалось название "Гдзе Броня", то есть Дземброня.

Село Демброня

Венгерское происхождение предполагает, что название села происходит от слова "праздник/празднование". То есть она якобы имеет венгерские корни, а само слово "dzemborin", которое могло означать "празднование/обряд". Это слово связывают с языческими обрядами, которые в древности часто проводили в горных регионах.

Заметим, что точно почему именно это село называется Дземброня неизвестно, однако есть несколько теорий, изложенных выше. Примечательно, что центр села расположен примерно на 880-950 метров над уровнем моря. А его территория расположена в долине реки Дземброня, у подножия горных массивов Поп Иван Черногорский и Дземброня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какому городу на Донбассе название дала Российская империя и как оно менялось со временем.