На вершині гір є мальовниче село з дивною назвою. Звідки вона виникла

Село знаходиться на висоті 950 метрів над рівнем моря

В Україні є одне з наймальовничіших сіл Дземброня на Івано-Франківщині. Це високогірне село, у якому проживає трохи більше 200 людей.

"Телеграф" розповість, як утворилась назва цього села та що вона означає. Зауважимо, що Дземброня входить до складу Карпатського національного природного парку.

Чому село має назву Дземброня

Вид на гори біля села Дземброня

Село Дземброня

До 2009 року цей населений пункт мав зовсім іншу назву, а саме Берестечко. Проте 4 червня 2009 року постановою Верховної Ради село було перейменоване на Дземброню. Як зазначалося на засіданні парламенту, Дземброня — це давня назва села.

Як утворилась ця назва:

Від польського "дзємбр/дзембр", тобто зубр. За цією версією назва походить від польського слова dzemb r чи dzem­b­r, яке нібито означало "зубр". Цю тварину раніше часто бачили в Карпатах. Виходить, що "Дзем-броня" — це "місце зубрів", "ріка зубрів" або "ліс зубрів".

Село Дземброня

Угорське походження передбачає, що назва села походить від слова "свято / святкування". Тобто вона нібито має угорське коріння, а саме слово "dzemborin", яке могло означати "святкування / обряд". Це слово пов'язують з язичницьким обрядами, які вдавнину часто проводили у гірських регіонах.

Зауважимо, що точно чому саме це село має назву Дземброня невідомо, однак є кілька теорій, які викладені вище. Цікаво, що центр села розташований приблизно на 880–950 метрів над рівнем моря. А його територія лежить у долині річки Дземброня, біля підніжжя гірських масивів Піп Іван Чорногірський і Дземброня.

