Полная замена окон не спасет: почему в старых домах все равно будет продувать

В сквозняках виновата технология строительства

Даже полная замена окон на самые современные не сможет полностью решить проблему продувания в старых домах. Причина этого в особенности их конструкции.

Что нужно знать:

Полная замена окон не решит проблему продувания в старых домах

Причина продувания в особенностях конструкции старых домов

Щели и температурный перепад возникают на стыках стен и оконных рам

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала эксперт по ЖКХ, тарифообразованию, субсидированию, градостроительству Кристина Ненно.

Проблема стыков и температурный перепад

По словам Ненно, даже установка современных качественных окон не гарантирует тепла, поскольку "дадут о себе знать" щели между стеной и оконными рамами. Она пояснила, что в украинских домах не будет "идеального стыка", построенного по норвежской технологии, из-за чего возникает температурный перепад.

"У бетона будет одна температура, в месте стыка будет другая, и окно — будет третья температура. И оно все равно найдет выход в той изоляции, штукатурке, в тех материалах. Все равно будет продувать и из-за перепада холодный воздух будет заходить. Как бы мы ни крутили", — подчеркнула эксперт.

Различия строительства

Кристина Ненно также обратила внимание на то, как происходит установка окон в странах с суровым климатом, где борются с этой проблемой системно. Она отметила, что там окна устанавливают еще на этапе строительства, а затем закрывают все эти отверстия утеплителями как снаружи, так и изнутри, выполняя правильные обработки швов и стыков.

Эксперт резюмировала, что в имеющихся домах, даже при полной замене окон, достичь такого уровня герметизации, как при норвежской технологии, не удастся.

