Скажите это соседям: в вашей квартире может быть холодно из-за их ошибки

За несколько движений можно сделать теплее целую девятиэтажку

Проблемы с теплом этой зимой могут возникнуть не только из-за обстрелов и нехватки газа, но и из-за состояния систем отопления внутри домов. Улучшить ситуацию с этим могут сами жильцы.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала эксперт по ЖКХ, тарифообразованию, субсидированию, градостроительству Кристина Ненно.

Она объяснила, что некоторые жильцы ненадлежащим образом готовятся к отопительному сезону. Например, в части девятиэтажек у жильцов последних этажей есть специальные краники, которые они должны открыть при подаче отопления, чтобы стравить воздух и жидкость и избавится от воздушной пробки. Ибо она мешает циркуляции теплоносителя.

Если они ее не сливают, то нет там отопления, например, после пятого этажа. Но когда стравливаешь, то там просто коричнево-оранжевого цвета жидкость выливается. И я только могу представить, что там в этих трубах. И вопрос, сколько ржавчины, песка, жижи в тех батареях у каждого говорит Ненно

