"А так можно было?" Бегство опального Миндича возмутило украинцев
Пользователи интересуются, как бизнесмен смог пересечь границу и почему ему не ограничили выезд. Отметим, что Миндич недавно только вернулся в Украину.
Украинское общество активно реагирует на новости о том, что совладелец студии "Квартал 95" и бизнесмен Тимур Миндич покинул территорию Украины за несколько часов до того, как детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) пришли в его жилье с обысками.
Пользователи спрашивают, как он смог пересечь границу, в то время как мужчинам выезд запрещен. Также предполагают, что были утечки информации, которые позволили бизнесмену вовремя исчезнуть. Украинцы удивлены, что до обысков ему не запретили выезд из Украины.
Отдельная часть вопросов касается того, что большинство украинских мужчин права выезда за границу не имеют. "Куда ТЦК смотрели?" — спрашивают в комментариях.
Украинцы, как обычно, переживают ситуацию с юмором. Пользователь Василий даже опубликовал сатирическое стихотворение о Миндиче, по мотиву известной мелодии "95 квартала".
Почему Миндич скрылся
В понедельник, 10 ноября, детективы НАБУ провели обыск в квартире Миндича в Киеве. В то же время сообщается, что бизнесмен покинул Украину в то же утро — за несколько часов до начала следственных действий. В заявлении НАБУ подчеркнули, что сейчас идет масштабная операция по разоблачению коррупционных схем в сфере энергетики, которую детективы осуществляют вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).
Обыски также прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и на государственном предприятии "Энергоатом". В НАБУ не назвали ни одной фамилии фигурантов, однако подчеркнули: "Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК" Энергоатом".
По имеющейся информации, Миндич последний раз уезжал из Украины летом 2025 года, однако позже вернулся.
Что известно о Тимуре Миндиче
Тимур Миндич — украинский бизнесмен и кинопродюсер, совладелец студии "Квартал 95". Сообщалось, что у бизнесмена также связи с олигархом Игорем Коломойским. В частности, в мае 2019 года, когда Коломойский вернулся в Украину из Израиля, его сопровождали депутат Андрей Шипко и совладелец "95 квартала" Тимур Миндич.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что имя Миндича по-прежнему появлялось в публичном пространстве в контексте скандалов. В 2024 году журналисты установили, что часть более 40 миллиардов гривен, выделенных правительством на строительство фортификаций, была выведена из-за сомнительных схем с подрядчиками, связанными с должностными лицами.