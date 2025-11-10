"А так можно было?" Бегство опального Миндича возмутило украинцев

Пользователи интересуются, как бизнесмен смог пересечь границу и почему ему не ограничили выезд. Отметим, что Миндич недавно только вернулся в Украину.

Украинское общество активно реагирует на новости о том, что совладелец студии "Квартал 95" и бизнесмен Тимур Миндич покинул территорию Украины за несколько часов до того, как детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) пришли в его жилье с обысками.

Что нужно знать

Совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич покинул Украину перед обыском

В обществе задают вопрос, как бизнесмен смог пересечь границу, ведь мужчинам во время военного положения выезд запрещен

Часть пользователей предполагает, что могла быть преждевременная информация о следственных действиях

НАБУ подтвердило, что проводит масштабную операцию по коррупционным схемам в сфере энергетики

Пользователи спрашивают, как он смог пересечь границу, в то время как мужчинам выезд запрещен. Также предполагают, что были утечки информации, которые позволили бизнесмену вовремя исчезнуть. Украинцы удивлены, что до обысков ему не запретили выезд из Украины.

"Вероятно гадалки предупредили", — смеются украинцы

Отдельная часть вопросов касается того, что большинство украинских мужчин права выезда за границу не имеют. "Куда ТЦК смотрели?" — спрашивают в комментариях.

Как Миндич уехал за границу, удивляются комментаторы

Украинцы, как обычно, переживают ситуацию с юмором. Пользователь Василий даже опубликовал сатирическое стихотворение о Миндиче, по мотиву известной мелодии "95 квартала".

Почему Миндич скрылся

В понедельник, 10 ноября, детективы НАБУ провели обыск в квартире Миндича в Киеве. В то же время сообщается, что бизнесмен покинул Украину в то же утро — за несколько часов до начала следственных действий. В заявлении НАБУ подчеркнули, что сейчас идет масштабная операция по разоблачению коррупционных схем в сфере энергетики, которую детективы осуществляют вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Обыски также прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и на государственном предприятии "Энергоатом". В НАБУ не назвали ни одной фамилии фигурантов, однако подчеркнули: "Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК" Энергоатом".

По имеющейся информации, Миндич последний раз уезжал из Украины летом 2025 года, однако позже вернулся.

Что известно о Тимуре Миндиче

Тимур Миндич — украинский бизнесмен и кинопродюсер, совладелец студии "Квартал 95". Сообщалось, что у бизнесмена также связи с олигархом Игорем Коломойским. В частности, в мае 2019 года, когда Коломойский вернулся в Украину из Израиля, его сопровождали депутат Андрей Шипко и совладелец "95 квартала" Тимур Миндич.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что имя Миндича по-прежнему появлялось в публичном пространстве в контексте скандалов. В 2024 году журналисты установили, что часть более 40 миллиардов гривен, выделенных правительством на строительство фортификаций, была выведена из-за сомнительных схем с подрядчиками, связанными с должностными лицами.