Будут ли глобальные блэкауты? Кучеренко заявил, что проблема не только с ТЭС

Во время атак России пострадала не только электрогенерация

Отключение электроэнергии в Украине, безусловно, будет продолжаться. Ведь последние поражения противником энергетических объектов носили достаточно комплексный характер.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил первый заместитель председателя энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко.

" Во время этих атак поразили как генерацию, так и важные сетевые подстанции. Именно это комплексно и повлекло за собой проблему (с отключениями — ред.) ", — считает Алексей Кучеренко.

Говоря о сроках отключений, он сообщил, что, по его мнению, такие меры пока "безусловно, будут продолжаться", но отметил, что их сроки спрогнозировать невозможно.

"Мы с вами сегодня о чем-то можем поговорить, а завтра ситуация изменится. Очевидно, что многое зависит от разных факторов — сколько и куда прилетит ракет, сколько из них собьют, какие будут последствия поражений, сколько времени потребуется на ремонт. Поэтому читайте сайты "Укрэнерго" и "Минэнерго"", — посоветовал народный депутат.

Он подчеркнул, что пока не видит предпосылок для глобального крушения энергосистемы, как это произошло в ноябре 2022 года.

" Я продолжаю оставаться при своем мнении, что повторения такого блэкаута, который был тогда, не будет ", — считает Кучеренко.

Он также высказался по поводу необходимости всех ответственных за теплоснабжение в городах быть готовыми к непредсказуемым ситуациям.

"Понятно, что должны быть четкие инструкции, которым бы следовали ЖЭКи, управляющие компании. Возможно, даже провести какие-то условные учения или репетиции. Насколько мне известно, в прошлом году ГСЧС даже проводили такие учения. Хотя: стоит следить, чтобы это не вызвало панику у населения. Вообще-то я считаю, что наибольшие риски в этом плане все-таки для прифронтовых городов", — подчеркнул первый заместитель председателя энергетического комитета ВР.

Напомним, что после российской атаки 8 ноября в Украине остановили работу все ТЭС "Центрэнерго ". В частности, Трипольская и Змиевская ТЭС.

Ранее "Телеграф" писал, что министр Светлана Гринчук рассказала, в каком состоянии энергетика после обстрела.