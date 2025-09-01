Печальная новость: в Киеве ушел из жизни основатель уникального музыкального театра для детей

Многолетний руководитель Киевской оперы и бывший директор-распорядитель Национальной оперы Украины оставил после себя мощное творческое наследие

Стало известно, что 30 августа ушел из жизни выдающийся деятель украинского театра и музыки, талантливый организатор, а также многолетний руководитель Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества (Киевская опера) и Киевского государственного хореографического училища Иван Васильевич Дорошенко. Об этом сообщили в Национальной опере Украины имени Т. Г. Шевченко.

Свой значительный вклад в развитие отечественного театрального искусства Иван Васильевич внес еще в годы работы директором-распорядителем Национальной оперы Украины (1979–1982), где он существенно укрепил творческие позиции заведения и способствовал распространению украинской музыкальной культуры. Позже, возглавляя театр для юной аудитории, он достойно воплощал миссию воспитания молодого поколения в духе высокой художественной культуры.

Под руководством Ивана Дорошенко сформировался творческий коллектив из чрезвычайно талантливых исполнителей, режиссеров, хореографов, художников света и сценографов, а также дирижеров и хормейстеров, которые с необычайным восторгом и профессионализмом подходили к каждому проекту. Значительное количество премьерных постановок на сцене Киевской оперы – это результат плодотворного сотрудничества с современными авторами, художественный потенциал которых раскрылся именно благодаря поддержке театра, открывавшего новые горизонты для украинского сценического искусства.

Иван Васильевич останется в памяти как человек с открытым сердцем, всегда улыбчивый и полный творческих идей. Его жизненный путь — это пример преданности и любви к украинскому театру, служения искусству, которое вдохновляло и вдохновляет поколения артистов и театралов. Его имя навеки останется в сердцах всех, кто имел честь и радость работать рядом с ним, – сказали в Опере.

Прощание с Иваном Васильевичем состоится во вторник 2 сентября 2025 г. в 13.00 в ритуальном зале Байкового кладбища.

