Не пережил многочисленные атаки и взрывы: как сейчас выглядит тот самый Антоновский мост (видео)

Антоновским мостом уже никто не пользуется по прямому назначению

Разрушенный россиянами почти три года назад Антоновский мост возле Херсона стал местом постоянных атак оккупантов. В свое время сооружение было построено на одном из самых узких мест реки Днепр, поэтому оттуда агрессор пытается совершать вылазки на правый берег и совершать удары по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре.

В сети появилось видео, как выглядит сейчас Антоновский автомобильный мост. Соответствующие кадры появились в telegram-канале "Труха".

На видео, снятого с дрона, видно, что у моста общей протяженностью 1366 метра отсутствуют несколько пролетов. На дорожном полотне путепровода много дыр от попадания HIMARS. На асфальте застыла боевая машина пехоты. Кроме того, заметно, как разрушена окружающая прибрежная зона.

Битва за мост

Антоновский мост

Российская армия взяла под контроль мост 24 февраля 2022 года, высадив десант с вертолетов. Через несколько часов танковая группа Евгения Пальченко выбила десантников РФ и вернула мост под контроль ВСУ. 25 февраля российские оккупанты взяли мост под контроль, но в Херсон входить не решились.

Во время оккупации Херсонщины через автомобильный мост, одноименный железнодорожный мост и дамбу Каховской ГЭС происходили поставки частей российской армии, которые удерживали плацдарм на правобережье области, поэтому разрушению Антоновского моста для украинских вооруженных сил придавалось стратегическое значение.

В июле ВСУ нанесли удары по мосту из M142 HIMARS. Кроме Антоновского моста повредили и железнодорожный мост выше по течению.

Автомобиль на Антоновском мосту

Оккупанты пытались возобновить движение, накрывая плитами поврежденные участки.

Понтонная переправа россиян возле Антоновского моста

В августе Силы обороны Украины снова нанесли удары по мосту, чтобы сделать невозможным передвижение по нему.

Железнодорожный мост

В ноябре, отступая с правого берега Днепра, оккупанты взорвали мост, уничтожив несколько прогонов.

Антоновский мост

В настоящее время район моста стал местом боестолкновений. По информации Генерального штаба ВСУ, только в субботу, 25 октября, российские солдаты дважды пытались продвинуться в районе Антоновского моста.

Расположение Антоновского моста

