После скандала с ТЦК: Анджелина Джоли рассказала подробности поездки в Украину

Звезда рассказала подписчикам, что в Херсоне и Николаеве перевели школы, поликлиники и детский сад в укрепленные подвалы

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая недавно посещала Украину, поделилась в сети фотографиями своего визита в Херсон и Николаев. Своей многомиллионной аудитории она рассказала и показала, как живут украинские города в условиях войны.

Что нужно знать:

5 ноября Анджелина Джоли приехала в Херсон в рамках программы благотворительной помощи и побывала в местных медучреждениях

Звезда показала фото и видео, сделанные в украинских городах

Джоли отметила, что не понимает, как с таким сильным дипломатическим потенциалом, ежедневно могут так страдать люди

Соответствующий пост Джоли опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Посетила Николаев и Херсон в Украине на этой неделе, чтобы встретиться с семьями, живущими на передовой. Угроза беспилотников была постоянно. Ты слышишь низкий гул в небе. На местном уровне это стало известно как "человеческое сафари", с дронами, которые постоянно отслеживают, охотятся и терроризируют людей. Был момент, когда пришлось остановиться и подождать, пока над головой пролетел дрон. Я была в защитном снаряжении, и для меня это всего пару дней, а семьи здесь живут с этим каждый день пишет актриса.

Анджелина Джоли рассказала подписчикам, что в Херсоне и Николаеве перевели школы, поликлиники и детский сад в укрепленные подвалы.

Это было трудно, но вдохновляюще видеть. Многие говорили со мной о психологическом бремени жизни под постоянной угрозой — и о глубоком страхе быть забытым миром говорится в сообщении звезды.

Актриса подчеркнула, что в мире с таким сильным дипломатическим потенциалом трудно понять, как ежедневно страдают мирные жители Украины, Судана, Газы, Йемена и многих других местах.

Как будто власть не может сделать ничего, чтобы положить конец этим конфликтам и защитить всех гражданских… подчеркнула Джоли.

Она отметила несколько украинских организаций: "Марш жінок", "Gen.Ukrainian" и Help Ukraine Team, и написала следующее: "Если они смогут найти в себе силы, правительства должны сделать то же самое".

