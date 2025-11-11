Не только удары по ТЭЦ: нардеп назвал главную причину масштабных отключений света

Россия нацелилась на всю энергосистему

Причина нынешних длительных отключений света кроется не только в российских ударах по ТЭЦ и ТЭС. Это комплексная проблема.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил первый заместитель председателя энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко.

Детальнее об этом читайте в материале: "Будут ли глобальные блэкауты? Кучеренко заявил, что проблема не только с ТЭС".

По его словам, во время последних атак россияне поразили как генерацию, так и важные сетевые подстанции.

Именно это комплексно и повлекло за собой проблему (с отключениями — ред.) " считает Кучеренко

