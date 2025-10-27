Когда почти уснул, но дали свет. Украинцы штампуют мемы об отключениях

Надежды РФ блекаутами заставить Украину сдаться не оправдываются

Из-за непрекращающихся вражеских атак на энергосистему Украины ситуация со светом в стране сложная. Используют экстренные обесточивания и графики отключений.

Это очень истощает и иногда нервирует, однако украинцы не только запасаются и применяют все, что помогает пережить блэкауты, но также шутят. Юмор – хороший способ помочь себе и другим в трудные времена. "Телеграф" собрал самые смешные шутки об отключениях света в Украине.

Один из мемов построен на прогнозе "Укрэнерго", который был дан накануне, что отключений света для бытовых потребителей на понедельник не планируется. Шутят также над тем, что домашние дела приходится делать когда наконец дали свет, даже когда очень хочется спать.

Отключения света 27 октября — что известно

В понедельник, 27 октября, утром в некоторых областях применяли экстренные отключения. В 10:00 их отменили, в Киеве и на Киевщине, Днепропетровщине, Сумщине, Полтавщине, действуют графики почасовых отключений.

В Хмельницком свет исчез в части города. Причина обесточивания – технологическое нарушение в работе электросетей.

Ранее "Телеграф" публиковал мемы, которыми украинцы завалили сеть после ночи российских обстрелов. Также мы создали и собрали шутки о радиодиктанте 2025 года.