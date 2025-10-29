Выезд за границу будет проходить по-новому: чего ждать украинцам

Новая система на границе будет автоматически фиксировать дату, время и место въезда и выезда, заменяя штампы в паспортах

Начиная с 28 октября на всех пунктах пропуска на украинско-венгерской границе заработала система Entry/Exit System (EES), предусматривающая сбор биометрических данных граждан третьих стран. ЕС начал вводить новую систему еще с 12 октября поэтапно на внешних границах, в частности с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Что нужно знать:

EES – это электронная система, фиксирующая данные о пересечении внешних границ Шенгенской зоны без необходимости проставления штампов в паспортах

Главная цель внедрения этой системы: ускорить контроль, повысить безопасность и предотвращать нарушение сроков пребывания

На пункте пропуска "Краковец" фиксировали большие пробки после введения новой системы

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. Там отметили, что EES внедряется для ускорения пограничного контроля, повышения безопасности и точного учета сроков пребывания иностранцев в ЕС.

С 21 октября система начала действовать в пунктах пропуска "Берегшурань — Лужанка" (с 12 октября) и "Захонь — Чоп".

"Обращаем внимание граждан: функционирование EES не влияет на общий порядок пересечения границы. Просим учитывать эту информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.

Биометрическая система контроля

Евросоюз ввел новую биометрическую систему контроля (EES). Она будет касаться всех граждан третьих стран, в том числе Украины, пересекающих границу Шенгенской зоны для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180-дневного периода).

Система будет автоматически фиксировать дату, время и место въезда и выезда, заменяя штампы в паспортах.

Какие изменения пересечения границы:

Система касается поездок до 90 дней в течение любых 180 дней (краткосрочное пребывание).

Вместо штампов в паспорте – цифровая регистрация.

Собираются – фото лица; отпечатки 4 пальцев (для лиц старше 12 лет); данные загранпаспорта; дата, место въезда/выезда и случаи отказа во въезде.

В дальнейшем процесс контроля станет быстрее благодаря электронной сверке данных. Переходный период запланирован на шесть месяцев.

Главная цель: ускорить контроль, повысить безопасность и предотвращать нарушение сроков пребывания.

Стоит добавить, что 20 октября в Госпогранслужбе сообщали, что в пункте пропуска "Краковец" возможно замедление движения в связи с началом работы новой системы EES. На то время уже собралась пробка и перед пунктом пропуска "Краковец" ожидает 50 автомобилей.

