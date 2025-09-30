"Не понимаю логики": Кулеба о слухах о бегстве в Польшу и запрете на выезд для эксдипломатов

Скандал вокруг выезда Кулебы: почему Кабмин запретил выезд бывшим министрам и послам

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в 2020-2024 годах, рассказал о скандале вокруг слухов о его "бегстве" и запрете на выезд дипломатов, уже не занимающих должностей, но имеющих ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Что следует знать

Дмитрий Кулеба опроверг слухи о своем "бегстве" и объяснил, что находился на конференции в Южной Корее

Бывший министр раскритиковал решение Кабмина, запрещающее выезд эксминистрам и послам

Кулеба предположил, что запрет может быть связан с желанием властей контролировать международные контакты

Об этом бывший чиновник рассказал в интервью шеф-редактору Oboz.UA Оресту Сохару. Кулеба напомнил, что истории о его якобы выезде за границу появляются каждый год: в прошлом году говорили о США, в этот раз – о Польше.

На самом же деле он находился в Южной Корее на обширной региональной конференции, где выступал с докладом о войне в Украине и роли Азии в поддержке нашего государства.

Относительно решения Кабмина об ограничении выезда за границу дипломатов, фактически сделавшего его "невыездным", Кулеба признал, что пока не понимает его логики:

На четвертый год войны вдруг вспоминают о маленькой группе людей – бывших министров и послов, и им без объяснений запрещают выезд. Речь идет о нескольких человек. Хотелось бы понимать подлинную логику, заложенную в это постановление Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины

Дмитрий Кулеба/Facebook-страница

Кулеба предположил, что причина может заключаться в стремлении властей оставить право коммуникации с иностранными партнерами только за действующими должностными лицами. В то же время Кулеба подчеркнул, что опасно, если подобные решения принимаются по личным мотивам или неприязни:

"Очень хочется верить, что целый Кабмин не принимал решения конкретно из-за меня или кого-то другого, потому что это опасно с точки зрения мотивов, которые закладываются в правительственные решения", — подчеркнул бывший глава МИД.

