"Не понимаю логики": Кулеба о слухах о бегстве в Польшу и запрете на выезд для эксдипломатов
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в 2020-2024 годах, рассказал о скандале вокруг слухов о его "бегстве" и запрете на выезд дипломатов, уже не занимающих должностей, но имеющих ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Что следует знать
- Дмитрий Кулеба опроверг слухи о своем "бегстве" и объяснил, что находился на конференции в Южной Корее
- Бывший министр раскритиковал решение Кабмина, запрещающее выезд эксминистрам и послам
- Кулеба предположил, что запрет может быть связан с желанием властей контролировать международные контакты
Об этом бывший чиновник рассказал в интервью шеф-редактору Oboz.UA Оресту Сохару. Кулеба напомнил, что истории о его якобы выезде за границу появляются каждый год: в прошлом году говорили о США, в этот раз – о Польше.
На самом же деле он находился в Южной Корее на обширной региональной конференции, где выступал с докладом о войне в Украине и роли Азии в поддержке нашего государства.
Относительно решения Кабмина об ограничении выезда за границу дипломатов, фактически сделавшего его "невыездным", Кулеба признал, что пока не понимает его логики:
На четвертый год войны вдруг вспоминают о маленькой группе людей – бывших министров и послов, и им без объяснений запрещают выезд. Речь идет о нескольких человек. Хотелось бы понимать подлинную логику, заложенную в это постановление
Кулеба предположил, что причина может заключаться в стремлении властей оставить право коммуникации с иностранными партнерами только за действующими должностными лицами. В то же время Кулеба подчеркнул, что опасно, если подобные решения принимаются по личным мотивам или неприязни:
"Очень хочется верить, что целый Кабмин не принимал решения конкретно из-за меня или кого-то другого, потому что это опасно с точки зрения мотивов, которые закладываются в правительственные решения", — подчеркнул бывший глава МИД.
