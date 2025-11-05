Отключения отопления в мороз может привести к катастрофе в каждом доме: как этого избежать

Нужно иметь механизм, каким образом будут спасены системы теплоснабжения домов

Если вода в трубах домов замерзнет из-за выхода из строя энергообъектов, то их прорвет. Чтобы этого не произошло, воду следует оперативно сливать. Для этой ситуации у властей должен быть разработан план.

Такое мнение высказал во время пресс-конференции "Осенне-зимний период: можно ли рассчитывать на тепло и свет в домах" директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Детальнее читайте в материале: "Три дня без тепла — и Киев должен эвакуироваться": эксперт о реальных рисках атак на ТЭЦ".

"Нужно иметь механизм, каким образом будут спасены системы теплоснабжения домов, то есть как физически будет слита вода из систем, потому что легче слить воду из систем и потом снова их наполнять, чем восстанавливать разрушенную систему. Потому что, если вода останется в трубах и там замерзнет, она их просто порвет. Это главное, по моему мнению, на чем сейчас должны концентрироваться местные власти, чтобы предотвратить возможные аварийные ситуации в условиях атак на систему отопления", — считает Александр Харченко.

