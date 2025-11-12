Ракетный удар по кошельку украинцев: из-за блэкаутов этот продукт взлетит в цене к зиме

Урожай стало сложнее хранить

Стоимость лука в Украине может стремительно подскочить уже к Новому году из-за ситуации с отключениями света. Рост ценников может достигать десятков процентов при неблагоприятных условиях.

Об этом эксперты рассказали в комментарии "Телеграфу",

Детальнее читайте в материале "Покупайте лук, пока он не стал дороже арбузов: стало известно, что увеличит цену репчатого овоща".

Так, по словам, директора ФХ "ЛАН АГРО" Василия Сасько, масштабные отключения электроэнергии этой зимой создают дополнительные вызовы для хранения овощей. Тем, кто решил заложить урожай, придется серьезно инвестировать.

Сасько привел конкретные цифры: "Холодильник на 800 тонн товара стоит 100 тысяч евро. Покупается генератор, нормальный Caterpillar стоит 3 миллиона 900 тысяч гривен". Он попробовал китайский на 400 киловатт, но это, по его словам, не то. "Китай есть Китай".

А аместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил о возможном подорожании: "Если свет будут выключать на несколько часов трижды или четыре раза в неделю – продукты вырастут в цене не более чем на 7%. Но если отключения будут продолжаться по 8 часов ежедневно, подорожание может достигнуть 30%".

Напомним, ранее мы писали о том, какой продукт может скоро взлететь в цене из-за обстрелов.