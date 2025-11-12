Ракетний удар по гаманцю українців: через блекаути цей продукт злетить у ціні до зими

Урожай стало складніше зберігати

Вартість цибулі в Україні може стрімко підскочити вже до Нового року через ситуацію із відключеннями світла. Зростання цінників може досягати десятків відсотків за несприятливих умов.

Так, за словами директора ФГ "ЛАН АГРО" Василя Саська, масштабні відключення електроенергії цієї зими створюють додаткові виклики для зберігання овочів. Тим, хто все ж таки вирішив закласти врожай, доведеться серйозно інвестувати.

Сасько навів конкретні цифри: "Холодильник на 800 тонн товару коштує 100 тисяч євро. Купляється генератор, нормальний Caterpillar коштує 3 мільйони 900 тисяч гривень". Він спробував китайський на 400 кіловат, але це, за його словами, не те. "Китай є Китай".

А заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попередив про можливе подорожчання: "Якщо світло вимикатимуть на кілька годин тричі чи чотири рази на тиждень – продукти зростуть у ціні не більше ніж на 7%. Але якщо відключення триватимуть по 8 годин щодня, подорожчання може сягнути до 30%".

