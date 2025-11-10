Фермеры в отчаянии: почему украинцы радуются дешевым овощам, а аграрии запахивают урожай на полях

Некоторые позиции вдвое подешевели по сравнению с прошлым годом

Цены на овощи в Украине в ноябре остаются на очень низком уровне. Покупатели радуются, а фермеры в отчаянии.

Об этом "Телеграфу" рассказали эксперты: Некоторые популярные овощи стали почти бесплатными: почему это не повод радоваться и чего ждать

Овощи продают по очень низким ценам

Очень снизилась стоимость капусты, лука, моркови и свеклы. По словам эксперта плодоовощного рынка ИА "АПК-Информ" Ксении Гусевой, белокочанная капуста сейчас стоит втрое ниже, чем в прошлом году. В ноябре этого года в среднем ее продают по 5-10 гривен за килограмм, а год назад цена была на уровне 18-25 гривен. Кроме того, по сравнению с прошлым годом существенно подешевели морковь и свекла.

Мы видим сейчас по ценам — они в некоторых позициях вдвое меньше, чем были в прошлом году, — пояснил "Телеграфу" президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник

Почему фермеры запахивают лук на полях

Некоторые фермеры вынуждены просто запахивать лук на полях. Собирать урожай экономически невыгодно. Директор ФХ "ЛАН АГРО" Василий Сасько отметил, что невыгодно даже сдавать лук на переработку.

Лук невыгодно собирать

Взять могут по 2 гривны. И собрать – только 2 гривны на людей. Плюс доставка – еще 1,50 грн. А потом могут отказать: "А что ты такое привез? Он не подходит, потому что немного мелковат. Мне нужно крупный на переработку – калибр от 7+ см. Забирай". И возникает вопрос: где выкинуть? А тебе говорят – чтобы выбросить, нужно заплатить 10 тысяч гривен, – описал абсурдность ситуации фермер

Казалось бы, лучше, чем запахивать урожай в землю, было бы разрешить людям бесплатно собрать лук. Однако, по словам фермеров, это плохое решение.

Это еще хуже будет. Если людям так сделать, то они приедут и так насорят, что после них еще надо поубирать, — объяснил Василий Сасько

По его словам, на поле останутся бутылки, стаканчики, пакеты, бутерброды.

