Цены на овощи рекордно упали. Эксперты советуют делать запасы на зиму, но есть опасность
Запасы помогут не тратить лишнего зимой
Цены на овощи в Украине в ноябре остаются на очень низком уровне. Тем, у кого есть возможности для хранения, советуют сделать запасы.
Что нужно знать:
- В этом году цены на овощи осенью очень низкие
- До Нового Года они не должны существенно возрасти, а затем могут пойти вверх
- Тем, кто имеет возможность хранить овощи, советуют сделать запасы
Такие рекомендации "Телеграфа" дали эксперты: Некоторые популярные овощи стали почти бесплатными: почему это не повод радоваться и чего ждать
Те, у кого есть условия для хранения – подвал, погреб, балкон, могли бы сейчас сделать запасы овощей по низким ценам, посоветовал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник. Прежде всего речь идет о так называемом "борщевом наборе" — свекле, моркови, картофеле, капусте, луке.
Сейчас на полях, где угодно, много этих овощей борщового набора", — отметил Баштанник
Почему овощи в этом году могут быстро портиться
Однако, выбирая овощи для длительного хранения, важно выбирать качественную продукцию. Дело в том, что из-за дождей часть овощей может плохо храниться.
Эту проблему "Телеграфу" подтвердил также директор ФХ "ЛАН АГРО" Василий Сасько. Он объяснил, что из-за влажной осени часть овощей может быстро портиться даже в хранилищах.
Цены на овощи зимой — прогноз
Впрочем, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова считает, что борщовый набор, если и подорожает, то незначительно. Избегать заоблачных цен и стабилизировать рынок поможет импорт.
Экспортно-импортные процессы не останавливаются. Они будут однозначно влиять на цены на внутреннем рынке, успокоила Руженкова
Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из любимых продуктов украинцев взлетел в цене почти на 100 гривен в неделю.