Цены на овощи рекордно упали. Эксперты советуют делать запасы на зиму, но есть опасность

Запасы помогут не тратить лишнего зимой

Цены на овощи в Украине в ноябре остаются на очень низком уровне. Тем, у кого есть возможности для хранения, советуют сделать запасы.

Что нужно знать:

В этом году цены на овощи осенью очень низкие

До Нового Года они не должны существенно возрасти, а затем могут пойти вверх

Тем, кто имеет возможность хранить овощи, советуют сделать запасы

Такие рекомендации "Телеграфа" дали эксперты: Некоторые популярные овощи стали почти бесплатными: почему это не повод радоваться и чего ждать

Те, у кого есть условия для хранения – подвал, погреб, балкон, могли бы сейчас сделать запасы овощей по низким ценам, посоветовал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник. Прежде всего речь идет о так называемом "борщевом наборе" — свекле, моркови, картофеле, капусте, луке.

Сейчас на полях, где угодно, много этих овощей борщового набора", — отметил Баштанник

Сколько стоит трехлитровая кастрюля борща в ноябре 2025 года

Почему овощи в этом году могут быстро портиться

Однако, выбирая овощи для длительного хранения, важно выбирать качественную продукцию. Дело в том, что из-за дождей часть овощей может плохо храниться.

Эту проблему "Телеграфу" подтвердил также директор ФХ "ЛАН АГРО" Василий Сасько. Он объяснил, что из-за влажной осени часть овощей может быстро портиться даже в хранилищах.

Цены на овощи зимой — прогноз

Впрочем, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова считает, что борщовый набор, если и подорожает, то незначительно. Избегать заоблачных цен и стабилизировать рынок поможет импорт.

Экспортно-импортные процессы не останавливаются. Они будут однозначно влиять на цены на внутреннем рынке, успокоила Руженкова

Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из любимых продуктов украинцев взлетел в цене почти на 100 гривен в неделю.