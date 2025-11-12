Почти бесплатное отопление: самый дешевый способ обогреть дом зимой, как он работает
Важно соблюдать экологические и пожарные нормы
Альтернативное биотопливо может помочь украинцам пройти зиму в тепле в случае перебоев с отоплением. Бонусом к этому некоторые его виды обычно считаются отходами, а поэтому почти бесплатные.
Об этом эксперты рассказали в комментарии "Телеграфу".
Для этого потребуется котел на жидком топливе. Он работает по принципу капельного сжигания и может использовать отработанное машинное масло, старое пищевое масло или даже топленый свиной жир.
Эти системы автономны, не зависят от электричества и позволяют эффективно использовать то, что обычно считается отходами. Единственное условие – топливо должно быть очищено от примесей, а горелка адаптирована к конкретному типу масла.
Такой способ позволяет получить тепло почти бесплатно, но требует соблюдения экологических и пожарных норм.
Напомним, ранее мы писали о том, какие дома замерзнут быстрее всего без отопления.