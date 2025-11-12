Почти бесплатное отопление: самый дешевый способ обогреть дом зимой, как он работает

Важно соблюдать экологические и пожарные нормы

Альтернативное биотопливо может помочь украинцам пройти зиму в тепле в случае перебоев с отоплением. Бонусом к этому некоторые его виды обычно считаются отходами, а поэтому почти бесплатные.

Об этом эксперты рассказали в комментарии "Телеграфу".

Для этого потребуется котел на жидком топливе. Он работает по принципу капельного сжигания и может использовать отработанное машинное масло, старое пищевое масло или даже топленый свиной жир.

Сравнение стоимости тепла по разным видам топлива

Эти системы автономны, не зависят от электричества и позволяют эффективно использовать то, что обычно считается отходами. Единственное условие – топливо должно быть очищено от примесей, а горелка адаптирована к конкретному типу масла.

Такой способ позволяет получить тепло почти бесплатно, но требует соблюдения экологических и пожарных норм.

Сравнение основных видов топлива

