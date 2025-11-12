Майже безкоштовне опалення: найдешевший спосіб обігріти будинок узимку, як він працює

Важливо дотримуватись екологічних та пожежних норм

Альтернативне біопаливо може допомогти українцям пройти зиму у теплі у разі перебоїв із опаленням. Бонусом до цього деякі його види вважаються відходами, а тому майже безкоштовні.

Про це експерти розповіли у коментарі "Телеграфу".

Для цього потрібен котел на рідкому паливі. Вони працюють за принципом крапельного спалювання і можуть використовувати відпрацьоване машинну оливу, стару харчову олію або навіть топлений свинячий жир.

Порівняння вартості тепла з різних видів палива

Такі системи автономні, не залежать від електрики та дають змогу ефективно використати те, що зазвичай вважається відходами. Єдина умова — паливо має бути очищене від домішок, а пальник адаптований до конкретного типу масла.

Такий спосіб дозволяє отримати тепло майже безкоштовно, але вимагає дотримання екологічних та пожежних норм.

Порівняння основних видів палива

