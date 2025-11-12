Украинцам стоит готовиться к росту коммунальных платежей: каких цен ожидать

Повышение цен коммуналку неизбежно

Тарифы на коммунальные услуги в Украине могут подорожать сразу по нескольким причинам. Стоит ожидать, что они могут сравниться с тарифами для коммерческих потребителей (например, до 37 гривен за куб газа).

Что нужно знать:

Предприятия тратят 65-70% только на зарплаты своим сотрудникам

Коммунальные тарифы долгие годы не отображают реальной рыночной стоимости

Бюджет Украины не потянет постоянные дотации на коммуналку для населения

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала директор ОСМД "Заречный 3-А" Ирина Корчак. Отметим, что на период действия военного положения и 6 месяцев после его завершения действует запрет на повышение тарифов на услуги по распределению природного газа, тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) и услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды.

Но, по словам Корчак, рост тарифов на коммуналку неизбежен. Сейчас львиная доля средств у управляющих предприятий уходит только на зарплаты.

Сложно сказать, кто на чьей стороне. Здесь есть вопросы экономики. Самая главная часть всего процесса — это зарплата людей. У нас расходы на оплату труда составляют около 65–70%. За 6 тысяч гривен нормальных специалистов не найдешь, поэтому рынок диктует новые предложения по зарплате. Люди хотят получать достойную оплату, а это все ложится в тарифы отметила Корчак.

Также она считает, что в Украине коммунальные тарифы долгие годы оставались предметом политических игр, а не отражением реальной рыночной стоимости.

У нас никогда не было рыночной цены на коммунальные услуги для населения. Рынок только начал формироваться. Весь мир уже давно перешел на рыночные отношения, а у нас тарифы использовались в предвыборных целях подчеркнула она.

Директор ОСМД добавляет, что на рост коммуналки могут повлиять затраты на обслуживание сетей и современную инфраструктуру. А также это может быть связано с общими глобальными тенденциями на энергетических рынках.

Для коммерческих предприятий сейчас электричество почти 10 гривен. И это диктует рынок. И здесь мы ничего не сделаем. Даже тот же газ — 37 гривен за куб для коммерческих потребителей, для населения — 8,06 гривен. А опять-таки у нас государство это регулирует, заставит. И Европа уже давно заставляет нас отпустить это регулирование объяснила Корчак.

Особенно остро, по ее словам, рост тарифов ударит по пенсионерам. Кроме того, значительная часть себестоимости коммунальных услуг формируется из изношенности сетей.

Нашим трубам по 50 лет, они гнилые и требуют полной замены. У нас сейчас большая часть затрат в этой старой сети, в этой прокладке сложных схем сетей и тем более неэффективных сетей добавила Корчак.

Руководитель ОСМД подчеркнула, что коммунальная сфера в Украине должна окончательно перейти на рыночные рельсы, и государство не сможет бесконечно дотировать население.

Бюджет не потянет. Все должны быть в равных условиях. Пусть предприятия конкурируют на рынке, тогда появится реальная экономическая система, а не политическая подытожила она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат Инна Совсун считает, что тарифы на газ в Украине нужно пересматривать.