Українцям варто готуватися до зростання комунальних тарифів: яких цін очікувати

Підвищення цін комуналку неминуче

Тарифи на комунальні послуги в Україні можуть подорожчати одразу з кількох причин. І нова вартість може наблизитись до цін, які діють для комерційних споживачів (наприклад, до 37 гривень за куб газу).

Що потрібно знати:

Підприємства витрачають 65-70% лише на зарплати своїм співробітникам

Комунальні тарифи не відображають реальної ринкової вартості

Бюджет України не потягне постійні дотації на комуналку для населення

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла директор ОСББ "Зарічний 3-А" Ірина Корчак. Наголосимо, що на період дії воєнного стану та шести місяців після його завершення діє заборона на підвищення тарифів на послуги з розподілу природного газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та гарячої води.

Проте, за словами пані Ірини, зростання тарифів на комуналку неминуче. Зараз левова частка коштів у керуючих підприємств йде лише на зарплати.

Важко сказати, хто на чиєму боці. Тут є питання економіки. Найголовніша частина всього процесу – це зарплата людей. У нас витрати на оплату праці становлять близько 65–70%. За 6 тисяч гривень нормальних фахівців не знайдеш, тож ринок диктує нові пропозиції щодо зарплати. Люди хочуть отримувати гідну оплату, а це все лягає у тарифи зауважила Корчак.

Також вона вважає, що в Україні комунальні тарифи багато років залишалися предметом політичних ігор, а не відображенням реальної ринкової вартості.

Ми ніколи не мали ринкової ціни на комунальні послуги для населення. Ринок лише почав формуватися. Весь світ уже давно перейшов на ринкові відносини, а в нас тарифи використовувалися у передвиборних цілях. наголосила вона.

Директор ОСББ додає, що на зростання комуналки можуть вплинути витрати на обслуговування мереж та сучасну інфраструктуру. А також це може бути пов’язане зі спільними глобальними тенденціями на енергетичних ринках.

Для комерційних підприємств зараз електрика майже 10 гривень. І це диктує ринок. І тут ми нічого не зробимо. Навіть той самий газ – 37 гривень за куб для комерційних споживачів, для населення – 8,06 гривень. А знов-таки у нас держава це регулює, змусить. І Європа вже давно змушує нас відпустити це регулювання. пояснила Корчак.

Особливо гостро, за її словами, зростання тарифів вдарить по пенсіонерах. Крім того, значна частина собівартості комунальних послуг формується через зношеність мереж.

Нашим трубам по 50 років вони гнилі і вимагають повної заміни. У нас зараз більша частина витрат у цій старій мережі, у цій прокладці складних схем мереж та тим більше неефективних мереж додала Корчак.

Керівник ОСББ наголосила, що комунальна сфера в Україні має остаточно перейти на ринкові рейки, і держава не зможе нескінченно дотувати населення.

Бюджет не потягне. Усі мають бути в рівних умовах. Нехай підприємства конкурують на ринку, тоді з’явиться реальна економічна система, а не політична підсумувала вона.

