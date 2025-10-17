Украинцы могут получить от государства более тысячи гривен на "коммуналку": но есть нюанс

Новая программа рассчитана на помощь жителям прифронтовых областей Украиныф

В Украине анонсирована новая программа дополнительных выплат украинцам, направленная на покрытие коммунальных расходов. Однако получить доплату от государства по этой программе могут только жители прифронтовых регионов.

Что нужно знать:

В общей сложности можно получить более тысячи гривен на оплату "коммуналки", но только тем, кто проживает в прифронтовых регионах

Программу будут финансировать до завершения военного положения в Украине

Если семья эвакуировалась из прифронтового региона, выплаты автоматически прекращаются

О новой программе сообщили в СМИ со ссылкой на Министерство социальной политики. Отмечается, что дополнительные выплаты на оплату коммунальных услуг могут получить только семьи, проживающие на прифронтовых территориях. Программа будет финансироваться государством — и потратить деньги можно будет исключительно по назначению.

На одного члена семьи положено 432 гривны, но сумма не может превышать 1296 гривен на домохозяйство — то есть выплат из расчета на трех членов семьи. Даже если в семье больше людей, большую выплату получить не удастся. По расчетам правительства, 1296 гривен будет достаточно, чтобы оплатить до 300 киловатт израсходованной электроэнергии, или часть других коммунальных расходов в месяц.

Еще один нюанс — получить выплаты смогут украинцы, у которых уже есть субсидии и льготы на оплату "коммуналки". Хороший момент – начислять выплаты будут автоматически через Пенсионный фонд. Подавать новые заявления или документы не нужно.

Финансирование программы предусмотрено вплоть до завершения военного положения или до момента, пока жители прифронтовых регионов не начнут самостоятельно платить за услуги. Но и здесь есть важный момент: если семья эвакуируется из опасной области – выплаты автоматически прекращаются. Дело в том, что помощь привязана к месту жительства, и если субсидианты его изменят — деньги платить не будут.

Напомним, в Министерстве энергетики сообщили, что до конца 2025 года цены на электроэнергию не будут менять. После 31 октября тариф на электроэнергию для бытовых потребителей останется на текущем уровне. Он составляет 4,32 грн. за 1 кВт/ч.

Однако уже в ближайшие годы украинцев ожидает существенный рост стоимости электроэнергии. Согласно прогнозу Министерства экономики, с 2026 года цена для бытовых потребителей будет ежегодно увеличиваться на 10-20%.