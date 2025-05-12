Для клиентов банков будут действовать новые ограничения с 1 июня

Изменения в уменьшении лимитов на денежные переводы с 1 июня 2025 будут касаться клиентов, которые имеют один из двух уровней риска

С 1 июня 2025 года в Украине банки уменьшат лимиты на денежные переводы. Это будет касаться всех пользователей, которые осуществляют операции через карты или по реквизитам IBAN.

С 1 февраля текущего года банки установили лимит на денежные переводы до 150 тысяч гривен, однако в начале лета его снизят до 100 тысяч гривен. Это будет действовать для клиентов со "средним" и "низким" уровнем риска, как говорится в меморандуме банков за декабрь 2025 года, передает РБК-Украина.

В то же время, для тех, кого банк относит к "высокому уровню", лимит составит 50 тысяч гривен, то есть его не изменят.

А вот клиенты, имеющие официально подтвержденные источники доходов, не подпадают под категорию тех, для кого действуют лимиты на переводы. Если же они хотят повысить лимит, то им необходимо подать документы, подтверждающие их финансовую состоятельность, в частности справки ОК5, ОК7, налоговые декларации, зарплатные ведомости, подтверждение зачислений от государственных органов и подтвержденные доходы членов семей, подтверждение волонтерской деятельности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, нужно ли платить налоги с переводов на карточку от родственников.