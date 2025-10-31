Не пишите это в назначении платежа. Как избежать блокировки счета и проверки от банка

Юрист Илья Колесник рассказал, какие формулировки в назначении платежа безопасны и что делать, если счет уже заблокирован.

Украинцам массово блокируют счета через определенные слова в назначении платежей. Это связано с усилением финансового мониторинга. Однако проблем можно избежать.

Что нужно знать

В Украине ужесточили финансовый мониторинг, из-за чего банки чаще блокируют счета клиентов

Система может остановить операцию из-за "подозрительных" формулировок в платежке

Если счет заблокировали — нужно обратиться в банк в письменном виде и предоставить документы, подтверждающие происхождение средств

Именно банки ответственны за выявлением подозрительных операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств, уклонением от налогов или оборотом криптовалюты вне правового поля, отмечает в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" юрист практики банкротства и реструктуризации ЮК "Приходько и партнеры" Илья Колесник.

Именно поэтому любая неоднозначная формулировка в платежке, например, "за крипту", "возврат долга", "за товар" на частную карточку, может автоматически попасть под проверку системы комплаенса. Илья Колесник, юрист практики банкротства и реструктуризации ЮК "Приходько и партнеры"

Эксперт подчеркивает: блокировка может затронуть даже обычных граждан, не нарушающих закон. Банк может расценить как предпринимательскую деятельность без регистрации ФЛП или как схему обхода налогов регулярное получение средств с одинаковым назначением на личный счет.

Что делать, чтобы избежать блокировок

Чтобы счета не блокировали, юрист советует соблюдать три основных правила:

Используйте четкие, нейтральные формулировки — "личный перевод", "пополнение карты", "подарок", "перевод от родителей" и т.д. Для расчетов за товары или услуги используйте только счета зарегистрированных ФЛП или компаний. Избегайте упоминаний о криптовалюте, обмене или долговых операциях в назначении платежа.

Подтверждение происхождения средств /Инфографика "Телеграфа"

Больше по теме: Отфинмонили и не отдают деньги. Что делать украинцам после блокировок счетов и как вернуть средства

Если счет заблокировали: что делать

Илья Колесник советует в первую очередь не паниковать. Юрист напоминает, что банки обязаны придерживаться требований, а не пытаются "помешать" клиентам.

Нужно в письменном виде обратиться в банк с запросом о причинах блокирования и предоставить документы, подтверждающие законность происхождения средств — например, договор, расписку, банковские выписки или налоговые декларации. В большинстве случаев после проверки банк разблокирует счет. Илья Колесник, юрист практики банкротства и реструктуризации ЮК "Приходько и партнеры"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вывести деньги с заблокированного счета есть несколько путей. Однако, при пересылке денег на карту в другом баке, можно получить блокировку счетов и там.