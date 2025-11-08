Атаки России стали еще опаснее. Какую особенность заметили военные

Основным направлением удара стали Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина

Российская атака по Украине в ночь на 8 ноября хорошо демонстрирует, что тактика врага изменилась. Россия сейчас предпочитает баллистические ракеты.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, совершая удары баллистикой, россияне рассчитывают поразить как можно больше целей.

Что нужно знать:

В ночь на 8 ноября Россия нанесла удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины

Россияне били по Украине "шахедами", "Калибрамы", "Кинжалами" и баллистикой

Число атак именно баллистическими ракетами, по сравнению с 2024 годом, возросло в разы

Последствия попадания дрона в Днепре

Как говорит Игнат, сейчас хорошо видно преобладание баллистического вооружения над другими типами ракет. Ведь именно баллистику довольно тяжело сбить, поэтому она может поражать больше целей. Именно к этому и стремится Россия.

"Враг хочет достичь своих целей, оставить украинцев без тепла и света именно в такой трудный период. Сегодня он применил большое количество баллистических ракет", — подчеркнул военный.

В ночь на 8 ноября Украину атаковали 25 "Искандеров-М" и 7 "Кинжалов" — то есть 32 ракеты из 45 запущенных в целом. Этот удар, по словам Игната, был мощной атакой баллистики и аэробалистики.

Кроме того, противник запустил 10 крылатых ракет "Искандер-К" и 3 крылатых ракеты "Калибр". Основными направлениями вражеского удара стали Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина.

Статистика сбитых целей 8 ноября 2025

Карта полета ракет и дронов 8 ноября 2025

"Баллистику у нас сегодня сбивает система Patriot. Именно поэтому президент Украины каждый раз подчеркивает необходимость этих систем и ракет к ним. Именно для защиты наших городов, наших объектов критической инфраструктуры. У нас их сотни и сотни, если не тысячи. Поэтому надо понимать, что первоочередная потребность именно в Patriot", — пояснил Игнат.

По сравнению с 2024 годом количество атак баллистическими ракетами возросло в разы. В настоящее время пуск баллистики происходит чаще, чем крылатых ракет или вооружения морского базирования.

